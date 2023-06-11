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Haberler Balıkesir Balıkesir'deki kazada otomobil biçerdöverin altına girdi

Balıkesir'deki kazada otomobil biçerdöverin altına girdi

Balıkesir Edremit ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil biçerdöverin altına girdi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ağır olarak yaralandı.

İHA

11.06.2023, 19:23

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil biçerdöverin altına girdi. Kazada otomobil sürücü ağır yaralandı.

Balıkesir’deki kazada otomobil biçerdöverin altına girdi

Kaza, Edremit-İzmir karayolu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Burhaniye istikametinden gelen Uğur A. idaresindeki 10 LF 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdoğan G. idaresindeki 161122014 plakalı biçerdöverin altına girdi.

Balıkesir’deki kazada otomobil biçerdöverin altına girdi

Kazaya, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sürücü, biçerdöverin altındaki otomobilden İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Balıkesir’deki kazada otomobil biçerdöverin altına girdi

İtfaiye erlerinin sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralı sürücü, ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’deki kazada otomobil biçerdöverin altına girdi

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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