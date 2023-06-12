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Haberler Balıkesir Motosiklet hırsızlarına dron destekli JASAT operasyonu

Motosiklet hırsızlarına dron destekli JASAT operasyonu

Balıkesir'de son zamanlarda artan motosikler hırsızlıklarına karşı JASAT düğmeye bastı. Edremit ve Havran ilçesinde yapılan dron destekli operasyonunda 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

12.06.2023, 13:58

Motosiklet hırsızlarına dron destekli JASAT operasyonu

Balıkesir'de Edremit ve Havran'da son dönemlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olayların aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel bir ekip oluşturuldu.



Özel ekibin titiz ve ayrıntılı araştırmaları sonucunda, çalınan motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazınıp, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi Çalıntı motosikletlerin bulundurulduğu adresleri belirleyen JASAT, gerçekleştirdikleri operasyon ile 7 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, çok sayıda motosiklet parçası ele geçirdi. 7 motosikletten ikisi sahiplerine teslim edildi. Diğer 5 motosiklet ile ilgili adli işlem başlatılarak motosikletler yediemin otoparkında çekildi. 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve şahıslardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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