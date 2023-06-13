Edremit’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Edremit-Çanakkale yolu üzeri Novada alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan T. idaresindeki 10 AIL 220 plakalı otomobili ile orta şeritte ilerlemekte olan Ahmet Kadri B. idaresindeki 34 FU 7434 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 FU 7434 plakalı araç da Zeki T. idaresindeki 34 DUN 541 plakalı kamyonetin sağ yan kısımlarına çarptı. Kazada, 34 FU 7434 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ahmet Kadri B. (72) ile aynı araçta bulunan Mediha Hülya Ç. (63) yaralandı.

Kazayla ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge ve İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin araştırması sürüyor.