  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Edremit’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Edremit’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

13.06.2023, 18:50

Edremit’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Edremit-Çanakkale yolu üzeri Novada alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan T. idaresindeki 10 AIL 220 plakalı otomobili ile orta şeritte ilerlemekte olan Ahmet Kadri B. idaresindeki 34 FU 7434 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 FU 7434 plakalı araç da Zeki T. idaresindeki 34 DUN 541 plakalı kamyonetin sağ yan kısımlarına çarptı. Kazada, 34 FU 7434 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ahmet Kadri B. (72) ile aynı araçta bulunan Mediha Hülya Ç. (63) yaralandı.

Kazayla ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge ve İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin araştırması sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA