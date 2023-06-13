Gönen’de iki ayrı fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı

Alınan bilgiye göre, Gönen'in Fındıklı ve Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormana kurulan fotokapanların ikisine ayılar yakalandı. Karasukabaklar'da ise fotokapana takılan vatandaşların ilginç görüntüleri güldürdü. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları ayı saldırılarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ilçesinin kırsal Fındıklı ile Karasukabaklar mahallelerinde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara vatandaşların ilginç görüntüleri de yansıdı.

Mahallelilerden bazıları fotokapanlara poz verirken, bazıları da memleketteki ailesine selam gönderdi. Bir vatandaş fotokapana el salladı. Bir başka kişi ise daha iyi görüntü alması için fotokapanın temizliğini yaptı