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Haberler Balıkesir Ege’de şimşekler görsel şölen yaşattı

Ege’de şimşekler görsel şölen yaşattı

Balıkesir Bandırma'da beklenen kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermedi. Civar ilçelerde yaşanan yağışın beraberinde getirdiği gökyüzünü aydınlartan şimşekler Bandarma'dan görüldü.

İHA

17.06.2023, 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 14:17

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Meteoroloji'nin yağış uyarılarının verilmesine rağmen etkisini göstermeyen yağış, civar ilçelerde etkili oldu. Yakın ilçelere yağan yağışla birlikte Bandırma'ya yağış düşmedi.

Çanakkale’de şimşekler görsel şölen yaşattı

Akşam etkisini gösteren gök gürültülü yağışta İstanbul-Yalova-Kocaeli hattında 4 bin 900, Çanakkale-Balıkesir hattında 600 ve İzmir'de de 150 şimşek aktivitesi kaydedildi.

Çanakkale’de şimşekler görsel şölen yaşattı

Bandırma'nın yakın il ve ilçelerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Çanakkale’de şimşekler görsel şölen yaşattı

O anlar kameralara yansıdı. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı.

Çanakkale’de şimşekler görsel şölen yaşattı

Şimşeklerin tüm ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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