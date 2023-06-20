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Haberler Balıkesir Tarım arazilerini sulayan kanal siyah akıyor

Tarım arazilerini sulayan kanal siyah akıyor

Balıkesir’de 8 mahallenin tarım arazilerini sulayan 5 km’lik kanalın kirli görüntüsü tepki çekiyor. Vatandaş, kanaldaki kirlilik sebebi olarak çevredeki sanayi tesislerini işaret etti.

SUAT SALGIN

20.6.2023

Gazete

Tarım arazilerini sulayan kanal siyah akıyor

BALIKESİR'İN Altıeylül ilçesinde Kırsal Halalca Mahallesi'nden geçen Halalca, Ovaköy, Yakup, Balıklı, Çandır, Köseler, Küçükbostancı ve Büyükbostancı mahallelerindeki tarım arazilerini sulayan 5 kilometre uzunluğundaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı, siyah akmaya başladı. Balçığın oluştuğu ve hayvan dışkısının da biriktiği kanaldaki kirliliği tepki gösteren mahalleli, çevredeki sanayi tesislerine işaret edip, çözüm bulunmasını istedi.

Halalca Mahallesi'nde yaşayan Harun Bozbay, sulama kanalına bırakılan sanayi atıklarının kötü kokuya neden olduğunu, evlerinin avlularına çıkamaz hale geldiklerini belirtip, "Kanaldaki bu su ile ürettiğimiz sebzeleri ve meyve ağaçlarımızı sulamak zorunda kalıyoruz. Bu çevre felaketine yetkililerimizin artık 'dur' demesi gerekiyor. Mağduriyetimizi her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Fakat bir türlü çözüm bulunamıyor" dedi.

"SEBZE DEPOSU"

Kanaldan Halalca haricinde 7 mahalledeki arazilerin de sulandığını hatırlatan Bozbay, "Bu yöre, Balıkesir'in en verimli topraklarının bulunduğu bir yer. Balıkesir'in sebze deposu. Burada yetiştirilen sebze ve meyveler Balıkesir'in yanı sıra başka yerlere de gönderiliyor. Bunun sürdürülebilirliği için bir an önce sulama kanalındaki kirliliğin önüne geçilmeli. Bizler sanayi kuruluşlarına karşı değiliz. Ancak faaliyetlerini su kaynaklarını kirletmeden yapmalılar. Yetkililerden tek isteğimiz gereken önemleri almaları" diye konuştu. Birkaç sene öncesine kadar kanalın temiz olduğunu belirten mahalle halkından İsmail Azoğlu da "Önceden kanalda balık dahi vardı. Ancak kirlilikten şu an hiçbir canlı yaşamıyor. Kirlilik de her geçen gün artıyor" dedi. Azoğlu, tarlalarını bu kanaldan suladıklarına da dikkati çekip, "Hastalık kapmaktan korkuyoruz" diye konuştu.

5 KEZ PARA CEZASI

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise söz konusu kanaldaki kirlilik nedeniyle gelen ihbarlar sonrası daha önce çok sayıda denetim yapıldığı bildirildi. 2020 yılından bu yana buradaki çevre kirliliği ile ilgili denetim sonucunda sorumlulara 5 kez idari para cezası uygulandığının belirtilen açıklamada; son durum ile ilgili şikayetin de kendilerine ulaştığını, gerekli incelemelerin yapılarak sorunun giderilmesi amacıyla konunun takip edileceği belirtildi.

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