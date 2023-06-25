Ünlü ekonomist her yerde aranıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Amerikalı eşi Angela, Korhan Berzeg için endişelendiğini söylerken, Berzeg'in kızı Nisa ise babası için hiç bir iz olmadığından dolayı artık kaçırıldığını düşündüklerini söyledi.

FARKLI SENARYOLAR VAR

Gönen ilçesinin meşelik ormanlarında aramalar tüm hızı ile sürerken, jandarma timleri her taşın altında Korhan Bergez'i arıyor. Ünlü ekonomistin Korhan Berzeg'in sır dolu kayboluşu herkesi endişelendirirken, farklı senaryolar da gündeme gelmeye başladı. Berzeg Ailesi, günlerdir yapılan aramalar için yetkililere teşekkür ederken, en ufak bir iz dahi bulunmaması dolayısı ile Berzeg'in kaçırılmış olabileceğini düşünmeye başladı.

Kızı Nisa Berzeg ise "Ne köpekten, ne de babamdan hiç bir iz yok. Jandarma her yerde arıyor. Belki bir fidye olabilir. Bir telefon gelmedi ama olabilir" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK İLE MESAİ ARKADAŞI

ÖTE yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları anlaşıldı.