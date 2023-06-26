  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kaybolan ekonomist için özel arama ekibi

Kaybolan ekonomist için özel arama ekibi

SUAT SALGIN
Kaybolan ekonomist için özel arama ekibi
ABD'deki Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 9 gün önce kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları sürüyor. 17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Arama çalışmalarına, sivil arama kurtarma ve dağcı grupları da katıldı. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Arama çalışmalarına katılan özel ekip bize yol gösterecek" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA