Kaybolan ekonomist için özel arama ekibi

ABD'deki Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 9 gün önce kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları sürüyor. 17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Arama çalışmalarına, sivil arama kurtarma ve dağcı grupları da katıldı. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Arama çalışmalarına katılan özel ekip bize yol gösterecek" dedi.