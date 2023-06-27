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Haberler Balıkesir Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kanunlara aykırı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de Sahil Güvenlik devriyeleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot bulunduğunu tespit etti. "KB-4510" sahil güvenlik botuyla bölgeye sevk ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

İkinci operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan, Sahil Güvenlik botları "KB-4510" ve "KB-20" ile bölgeye giderek Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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