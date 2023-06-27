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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 'laf atma' kavgasında kan aktı

Balıkesir'de 'laf atma' kavgasında kan aktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada silahlarla ateş edilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

AA
Balıkesir’de ’laf atma’ kavgasında kan aktı

Balıkesir'in Hekimzade Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında laf atma meselesinden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aftu K'nin (23), Kubilay D'ye (22) kafa atması üzerine Bilal Ö. (22), aracından aldığı pompalı tüfekle Samet A'yı (36) sol kolundan ve göğsünden vurdu.

Ateş etmeyi sürdüren Bilal Ö'nün tüfeğinden çıkan saçmalarla Ahmet Kadir B. (26), Emre İ. (26), Ali İ. (17), Turan Z. (20) ve Kazım Emir Ö. (17) de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Samet A, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden Bilal Ö, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aftu A'nın da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Ayrıca, biri olayda kullanılan iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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