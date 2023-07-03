Fabrika zehir saçıyor

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) denize sıvı deşarjı yaparken havadan görüntülendi. Denize bırakılan sıvının hala ne olduğu bilinmezken, sahilde balık ölümlerinin yaşandığı ve bu ölümlerin devam ettiği iddia ediliyor. Bandırma halkı çevre kirliliğine neden olan deniz kirliliğinden ve hava kirliliğinden artık bıkmış durumda.

Denize akıtılan bu atıkların zararlı olup olmadığının, havaya salınan sarı ve siyah dumanların incelenmesini Bandırma halkı yetkililerden talep etmekte. Bandırma ilçesi ve çevresinde iddialara göre kanser hastalığı sürekli artış gösteriyor. Bu bölgedeki yoğun sanayileşme devam etmekle beraber, geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizinin aktörlerinden birisi olduğu iddia edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca faaliyetleri durdurulan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş, iddiaya göre gerekli yükümlülükleri yerine getirerek tekrar faaliyetlerine devam ediyor. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Bugün yine Bandırma körfezimizde olumsuz görüntülere hepimiz şahit olduk" diye konuştu.