Balıkesir’de LGS’de tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puanla ülke genelindeki 526 öğrenci arasında yer alarak Balıkesir'e başarıyı getiren öğrencileri tebrik etti.

Aldıkları tam puanla Türkiye şampiyonlarının arasına giren; Altıeylül Genaral Kemal Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eymen Gezer, Bandırma Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Öykü Yaren Delibalta, Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencisi Betül Kahya, Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu öğrencisi Hayrünnisa Değirmenci, Karesi Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Naz Karacula ve Sındırgı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Efe Tosun'a eğitim hayatlarının başarılarla dolu olmasında önemli bir adım attıklarını söyleyen Vali Şıldak, "Günün kahramanları" şeklinde hitap ettiği öğrencilerle gurur duyduğunu dile getirdi.

"BAŞARI BÜTÜNDÜR"

Öğrencilerin ailelerinin de bulunduğu ziyarette tüm faktörlerle birlikte başarının bir bütün olduğuna dikkat çeken Şıldak, "Anne ve babaları olarak onların yanında olduğunuz için bu denli yüksek başarıyla buluştular. Onları her anlamda kucaklamak ve anne baba olmanın getirdiği sorumluluğu sonuna kadar paylaşmak bu sonucu doğurmuştur. Çevresel faktörler, okul, aile, arkadaşlar hepsi birlikte o başarıyı getirir. Çünkü başarı bir bütündür. Her bir öğrencimizin gelecekte çok güzel işler yapacaklarını, daha büyük başarılara imza atacaklarını inanarak söylüyorum. Gözlerinde o anlayışı, o bakışı görmek mümkün. Onlar lise ve üniversite eğitimlerinde çok daha üstün başarılar elde edip iyi mesleklere, kaliteli bir eğitim hayatına sahip olacaklar. Bunun sonucunda kendileri, aileleri ve ülkeleri için faydalı işler yapacaklar. Onlar geleceğin bilim insanları, doktorları, hakimleri, savcıları, yöneticileri, mühendisleri ve hayallerindeki dünyanın gerçekleşmesini görebilecek sayılı insanlardan olacaklar. Çünkü bu başarı eminim ki katlanarak büyüyecek. Biz de onlarla gurur duyduk. Hepsini gönülden alkışlıyorum" şeklinde konuştu.

BALIKESİR'İN LGS KARNESİ PEKİYİ OLACAK

Kendi öncülüğünde ve yakın takibinde yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi dahilinde yapılan deneme sınavlarının sonuçlarının merkezi sınavlarla çok benzer olduğunun altını çizen Şıldak, "Balıkesir'de eğitimi birinci gündem maddesi yaptık. Tek amacımız gençlerimizin, dolayısıyla geleceğimizin iyi bir eğitim hayatıyla buluşması ve onlara eğitim alanında daha iyi şartları sağlamak, geleceklerini şekillendirecek fırsatları öğrencilerimize sunabilmektir. Balıkesir'de eğitimin çıtasını giderek yükselmek için yürüttüğümüz BİGEP'i her ay bir ilçede yaptığımız toplantılarımızla da yakından takip ediyoruz. Bu yıl LGS sonuçlarından çok umutluyuz. Yapılan ilk değerlendirmeyle 15 puan yükseldiğimizi gururla ve sevinçle paylaşmak istiyorum. Henüz sıralamalar açıklanmadı fakat İlimizin geçtiğimiz yıla göre ülke ortalamasının daha üst sıralarında yer almasını bekliyoruz. Balıkesir'in ilk 10'da olmasını istiyoruz. Ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. YKS'de de benzer durumu görmeyi arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elde edilen başarıların diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini söyleyen Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve okul müdürlerinin bulunduğu ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.