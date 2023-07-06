Berzeg’in ailesi Gönen’den ayrıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 19'uncu günde de sürüyor. Berzeg için açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, şu ana dek 136 kilometrekarelik bir alanın tarandığını ifade ederken, herhangi bir ize rastlanılmadığını söyledi. Arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg'in Amerika'da yaşayan kızı Sibel, işi sebebiyle yurt dışına döndü. Berzeg'in diğer kızı Nisa'nın da yaşadığı yer olan İngiltere'ye döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi.