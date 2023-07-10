Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

İmko'da oturan Mehmet Donat ise, "Biz de bu yöre sakinleri olarak rahatsızız. Eskiden bu dere tertemizdi. Şurada 1-2 seneden beri bu derede kokudan duramıyoruz. Su kirli. Suyun rengi bile değişti. Bu derenin böyle olmaması lazım. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.