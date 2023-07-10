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Haberler Balıkesir Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Orjan-İmko sahilindeki Kadıncık deresindeki kirlilik had safhaya ulaşımasıyla birlikte toplu balık ölümleri başladı. Doğanın böylesine kirlenmesi yürek dağladı.

İHA

Balıkesir Burhaniye'de Ali Çetinkaya Mahallesi'nde denize dökülen Kadıncık ve Üyücek derelerinde kirlilik had safhaya ulaşırken, Üyücek deresinde binlerce balık öldü.

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Vatandaşlar kirliliğe çözüm bulunmasını isterken, Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Okan Seçen, olayı gerekli birimlere bildirdiğini söyledi. Kadıncık deresinde artan kirlilik çevreye duyarlı vatandaşları üzerken, Havran'dan gelen Üyücek derisinde de kötü koku etrafı sardı ve toplu balık ölümleri başladı.

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Derelerin temizlenmesini isteyen Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Okan Seçen, "Şimdi Orjan'da derenin denizle bağlantısı olduğu yerdeyiz. Burada balık ölümleri mevcut.

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Çok miktarda balık öldü. Balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin araştırılması için gerekli birimlere bildirim yaptık. Dere kirliliğinden mi yoksa başka bir olaydan mı.

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Bunların araştırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda İmko yanındaki Kadıncık deresinde de yoğun bir kirlilik oluşmaktadır. Yakında oralarda da balık ölümleri gerçekleşebilir. Hayatın ve yaşamın olumsuz etkilenmemesi için bu bölgenin bir an evvel temizlenip yaşanabilir hale getirilmesini talep ediyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz bu. Çevreye sahip çıkalım" dedi.

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

Orjan sakinlerinden Kadir Korkak da, "Benim çocukluğum buralarda geçti. Burada hayvan otlatırdım. Eskiden bu dere çok temizdi. Balık tutardık, yüzerdik ama, şimdi çok kirli oldu. Çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Balıkesir’de derelerde artan kirlilik, toplu balık ölümlerine neden oldu

İmko'da oturan Mehmet Donat ise, "Biz de bu yöre sakinleri olarak rahatsızız. Eskiden bu dere tertemizdi. Şurada 1-2 seneden beri bu derede kokudan duramıyoruz. Su kirli. Suyun rengi bile değişti. Bu derenin böyle olmaması lazım. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.

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