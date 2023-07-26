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Haberler Balıkesir Ayvalık'ta 7 ayrı operasyonda 251 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 7 ayrı operasyonda 251 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir haftada düzenlenen operasyonlarda 251 kaçak göçmen yakalanırken 2 organizatör de tutuklandı. Operasyonda ayrıca 4 kara aracı, 2 şişme bot, tekne motoru, 2 pompa, 45 litre benzin ve 22 can yeleği ele geçirildi.

DHA
Ayvalık’ta 7 ayrı operasyonda 251 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17- 24 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik Ayvalık'ta 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 251 kaçak göçmen yakalandı. Onları yasa dışı yollarla başka ülkelere götürmeye çalıştığı belirtilen 5 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 4 kara aracı, 2 şişme bot, tekne motoru, 2 pompa, 45 litre benzin ve 22 can yeleği ele geçirildi.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatör oldukları şüphesiyle 2 kişinin de arandığı belirtildi.

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