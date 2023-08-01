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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok! 87 şüpheliye gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucuya geçit yok! 87 şüpheliye gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucuya geçit vermeyen narkotik polis ekipleri, son 1 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklandı, 77'si ise serbest bırakıldı.

İHA
Balıkesir’de uyuşturucuya geçit yok! 87 şüpheliye gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 87 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı; 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 70 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 783 adet sentetik ecza hap, 210 gram metamfetamin maddesi, 83 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 5 gram kokain, 3 gram skunk maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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