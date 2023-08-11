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Haberler Balıkesir Şarampole uçan sürücü can verdi

Şarampole uçan sürücü can verdi

SUAT SALGIN
Şarampole uçan sürücü can verdi
BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçesi Sarılar Mahallesi ikizkaya mevkiinde H.K. yönetimindeki kamyonet virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan aracın sürücüsü H.K. araç içinden fırlayarak hayatını kaybetti. Kazanın ihbar edilmesinin ardından Jandarma, sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. H.K.'nın cenazesi düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
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