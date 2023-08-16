Hamile Hazal’ı 97 yerinden bıçaklamıştı! O caninin ‘akıl sağlığı raporu’ beklenecek

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE BEBEĞİN BABASI SANIK

Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe'nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.



'RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL'

İfadesinde pişmanlık duyduğunu söyleyen Meşe, "Hakim bey Hazal'ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" derken, avukatı da savunmasında, "Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.