Hamile Hazal’ı 97 yerinden bıçaklamıştı! O caninin ‘akıl sağlığı raporu’ beklenecek

Balıkesir Bandırma'nın Hacıyusuf Mahallesi'nde 15 Şubat günü hurdacılık yapan Kadir Meşe, dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla, 97 yerinden bıçakladı. Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Meşe, bir önceki duruşmada verdiği ifadesinde, Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük'ü para karşılığı fuhuşa teşvik etmekle suçlayıp, "Hazal uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca, karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, 'Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm' düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.