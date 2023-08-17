Anne karnındaki bebeğini de öldürmüş!

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde, 15 Şubat 2022 tarihinde Bandırma'da 3 aylık hamile olan dini nikahlı eşi 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü 97 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe'nin yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Haziran ayındaki duruşmada zanlı Kadir Meşe (31) savunmasında, "Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" demişti.

DNA testi sonucunda ise bebeğin babasının Kadir Meşe olduğu belirlendi. Bir sonraki duruşma kasım ayına ertelendi.