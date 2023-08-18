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Haberler Balıkesir Canlı hayvan yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Canlı hayvan yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'de Çanakkale karayolu üzerinde seyir halin de bulunan canlı hayvan taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Canlı hayvan yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir Bandırma'da Çanakkale istikametinden Bandırma istikametine seyir halinde olan İsmail Koçyiğit (48) idaresinde olan 10 AAC 263 Plakalı canlı hayvan taşıyan kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cahit Yılmaz idaresindeki 05 HC 915 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu kamyon devrilerek metrelerce sürüklendi.

Çok sayıda canlı hayvan telef olurken, kamyon sürücüsü ve otomobil içerisinde bulunan Sakibe Yılmaz (53) ve Defne Usul (4) yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan otoyol bir süre sonra tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

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