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Haberler Balıkesir Annesinin evine kurşun yağdırdı

Annesinin evine kurşun yağdırdı

SUAT SALGIN
Annesinin evine kurşun yağdırdı
BALIKESİR Kapıcıbaşı Mahallesi 92. Sokak'ta meydana gelen olayda A.N.(42) isimli kişi annesi Ş.Ö.(59)ile kavga etti. Ardından karşı apartmanın 3. katına çıkan A.N. annesinin bulunduğu apartmandaki daireye kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine ise polis alarma geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken A.Y. ile birlikte 3 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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