Garson kardeşlere kurşun yağmuru

Balıkesir Edremit'teki bir sünnet düğününde çıkan kavgada iki garson kardeş vuruldu. 3 kişinin 'Bize özellikle yemek vermediniz' diyerek yanlarına çağırdığı Özkan ve Serkan Kanat ile önce tartıştı, ardından tabancayla vurdu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Hastaneye kaldırılan Serkan Kanat'ın durumunun ağır olduğu bildirilirken Özkan Kanat ise kurtarılamadı. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki otelde 3 kişi kendilerine servis yapılmadığı gerekçesiyle " iki garsonu yanlarına çağırdı.

Sözlü başlayan tartışma giderek büyüdü ve yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. 3 arkadaş otelde garsonluk yapan kardeşler Serkan Kanat ve Özkan Kanat'ı tabanca ile vurdu. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken gözü dönmüş şahıslar kaçarak izlerini kaybettirdiler. İhbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

AMBULANSLA hastaneye kaldırılan yaralılardan Özkan Kanat, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Serkan Kanat'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.