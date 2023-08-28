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Haberler Balıkesir Kayıp Berzeg’in banka hesapları incelendi

Kayıp Berzeg’in banka hesapları incelendi

HABER MERKEZİ
Kayıp Berzeg’in banka hesapları incelendi

İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı. Çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç çıkmazken, Berzeg'in daha önce de İstanbul ve Armutlu'daki evinin önünde kısa süreli 2 kez kaybolup, bulunduğu öğrenildi. Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelenirken, şüpheli olarak 20 kişinin de ifadesi alındı.

BİLGİSAYARLAR ARAŞTIRILDI

MİT'in de katıldığı çalışmalar kapsamında, Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelendi ve ayrıca 20 şüphelinin de ifadei alındı. Berzeg'in kaybolduğu gün, bölgeden geçen 40 aracın sürücüleri de sorgulandı. Takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi.

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