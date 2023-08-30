Tina 74 gün sonra bulundu

Balıkesir'in kırsal Armutlu Mahallesinde, 17 Haziran'da kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina geri geldi. Dün sabah saatlerinde bir evin bahçesine giren Tina, yakalanarak koruma altına alındı Ailesinin, 4 Ağustos'ta, yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül vadettiği Berzeg'i arama çalışmaları, 30 kişilik özel ekip tarafından sürdürülürken mucize bir gelişme yaşandı. Berzeg'le birlikte kaybolan köpeği Tina, önceki gün sabah mahallede bir evin bahçesinde bulundu. Oldukça zayıflayan ve yorgunluktan bitkin düşen Tina jandarmaya teslim edildi.

KÖPEK KORUMA ALTINDA

Köpeği bulan mahalle sakinlerinden Hülya Özkan, "Sabah bahçeye çıktığımda, Tina'yı kendi köpeklerimiz için koyduğumuz suyu içerken gördüm. Zayıflamıştı ve bitkin haldeydi. Köpek, İngilizce komutlardan anladığı için İngilizce bilen komşumuza haber verdim. Komşumuz komut vererek Tina'yı çağırıp, bağladı. Kısa süre sonra gelen jandarmalar Tina'yı korumaya aldı" dedi.