Sır perdesini Tina’nın tasması aralayacak

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, orman yürüyüşü sırasında kaybolan Korhan Berzeg'in (83) arama çalışmalarında 76 gün sonra yeni gelişmeler meydana geldi. Haftalar sonra evine dönen Berzeg'in köpeği Tina, sır perdesinin aralanmasında büyük rol oynayacak.

HALA HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Berzeg'in kaybolmasının ardından Armutlu Köyü ve civardaki kırsal alanlarda bulunan 12 kuyu AFAD ekiplerince tek tek arandı. Öte yandan, ilçeden geçen Gönen Çayı da didik didik edilirken Korhan Berzeg'e ait bir iz bulunmadı. Soruşturma çerçevesinden 50'den fazla kişinin bilgisine başvurularak ifadesi alındı. Tüm bu işlemler sürerken, jandarma timleri, arama-kurtarma dernekleri, AFAD ekipleri, sivil gruplar tarafından ormanda iz taraması sürdürüldü.

KAMERALAR İNCELENECEK

Öte yandan, Armutlu kırsal mahallesine gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Tina'nın bulunması üzerine bir açıklama yapmadı. Armutlu'daki evlerine ise gün boyu çok sayıda emniyet yetkilisi ve jandarma ekipleri ziyaret etti. Kriminal ekiplerinin de geldiği evde bulunan Tina'nın üzerinden doku, kan, dışkı örneği alındığı öğrenilirken, köpeğin tasmasının da ayrıca inceleneceği kaydedildi. Tasmada parmak izi bulunup bulunmadığı ekiplerce kontrol edilirken, kriminal sonuçların kısa sürede çıkacağı belirtildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ormanda arama faaliyetleri ise devam ediyor. Bir süre dinlenen Tina'nın arama ekipleri ile birlikte ormana gideceği ve kayıp Korhan Berzeg'in yerini tespit etmek için ormana salınacağı öğrenildi. Ayrıca, Tina'nın tek başına evine dönerken geçtiği yollardaki tüm güvenlik kameraları tek tek incelenecek.