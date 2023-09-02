Terör örgütü üyesi şahıs yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Balıkesir Edremit'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmak üzere iken M. F. İ.(40) isimli kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede adı geçen kişinin hakkında Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK/KCK) suçundan açık dosyası bulunduğu, ayrıca Kilis Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tahdit kaydı bulunduğu öğrenildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen, Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS üzerinden ifadesinin alınan kişi tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.