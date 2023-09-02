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Haberler Balıkesir Terör örgütü üyesi şahıs yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Terör örgütü üyesi şahıs yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Balıkesir Edremit'te terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Terör örgütü üyesi şahıs yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Balıkesir Edremit'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmak üzere iken M. F. İ.(40) isimli kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede adı geçen kişinin hakkında Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK/KCK) suçundan açık dosyası bulunduğu, ayrıca Kilis Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tahdit kaydı bulunduğu öğrenildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen, Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS üzerinden ifadesinin alınan kişi tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

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