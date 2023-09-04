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Haberler Balıkesir Aynı aileden 5 kişi kazada yaralandı

Aynı aileden 5 kişi kazada yaralandı

SUAT SALGIN
Aynı aileden 5 kişi kazada yaralandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yerdelen idaresindeki otomobil, Sındırgı-Akhisar karayolunun kırsal Kertil Mahallesi mevkili yakınında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü Hüseyin Yerdelen (42), eşi Dilek Yerdelen, çocukları Yiğit Kadir (15), Mert Mehmet (12) ve Kumru Yerdelen (5) araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Takla atarak ters dönen araçtaki aile, hastaneye kaldırıldı.
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