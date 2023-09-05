İnsanlık hala ölmemiş

Balıkesir'de Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Levent Karakoç (55), yolda bulduğu cep telefonu ile bir kutunun içerisindeki 1 milyon 250 bin TL değerindeki 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bileziği, jandarma aracılığı ile sahibi Filiz Yanar'a ulaştırdı. Yanar, bu ziynetlerin düğünü için olduğunu söyledi.

SAHİBİNE GÖTÜRDÜ

Ayvalık ilçesinde yaşayan Levent Karakoç, yolda cep telefonu ve beyaz kutu buldu. Kendisine ulaşan Filiz Yanar ile buluşup, altınları teslim etti. Ziynet eşyalarının 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, Karakoç'a teşekkür etti. 33 yıldır kır bekçisi olarak asgari ücrete çalıştığını belirten Levent Karakoç, "Altınları bulup, teslim ettiğim için huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Ağlayanın malı, gülene yarar mı?" dedi.