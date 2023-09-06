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Haberler Balıkesir Balıkesir Bandırma'da yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Balıkesir Bandırma'da yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ekiplere bildirilmesiyle beraber alevlere müdahale edildi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

İHA
Balıkesir Bandırma’da yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangın çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir apartman dairesinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Daire sahibi M.E. ve diğer bulunanlar yangına müdahale etmek istese de yangının büyüdüğünü fark ederek kendilerini dışarı atarak kurtardılar. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. 1 saat süren yangın yoğun çabalar sayesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespiti yapan Bandırma İtfaiye ekipleri dairede 2 köpeğin cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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