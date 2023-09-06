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Haberler Balıkesir Günlerdir her yerde aranıyordu! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Günlerdir her yerde aranıyordu! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki Mert Merey, kapalı bir otelin odasında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. İlk incelemede Merey'in tabanca ile vurulduğu belirlendi.

DHA
Günlerdir her yerde aranıyordu! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan, geçici olarak beach club'ta çalışan ve askere gitmek için hazırlık yapan Mert Merey, 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha geri dönmeyince Merey'in yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey'in, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirledi.

Ekipler, bu sabah otele baskın yaptı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey'in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey'in tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Mert Merey'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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