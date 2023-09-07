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Haberler Balıkesir Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den Ege illeri için son dakika uyarısı geldi. Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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