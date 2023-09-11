Otel odasında infaz!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı beldesinde bir otelde cansız bedeni bulunan Mert Merey (20) cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Korkunç infazın detaylarına Yeni Asır ulaştı. Katil zanlısı Çağrı Furkan Çuhadar ve çalışan Cemal Çakı, Merey'i öldürdükten sonra arkadaşları olduğu iddia edilen birisi de jandarmaları başka bir yere yönlendirmiş.

ARALARI BOZULMUŞ

Ayvalık'ta bir süredir kayıp olan Mert Merey'in cesedi bir otelde bulunmuştu. Askere gitme hazırlıkları yapan Merey, iddiaya göre Ayvalık'ta bir sahil işletmesinde garson olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl Ankara'daki dükkanını kapatan ve ailesiyle birlikte Ayvalık'a taşınan Çağrı Furkan Çuhadar (23) ise, amcası ve yakınlarıyla birlikte D.Ü'ye ait bir otelin restoran kısmını işletiyordu. Fakat Merey ve Çuhadar'ın arası bir ticari anlaşmazlık nedeniyle bozuldu.

KAMERALARI DA KAPATMIŞLAR

Bir telefon gelmesiyle evden ayrılan Merey, otele giderek Çuhadar ile tartışmaya başladı. Tartışmaya otelde çalışan Cemal Çakı ve aile yakınları da dahil oldu. İddiaya göre feci şekilde darp edilen ve baygın düşen Merey, bir otel odasına götürülerek ayılmak üzereyken infaz edildi. Çuhadar ve Çakı'nın, Merey'i öldürdükten sonra "kokmasın" diye klimalı bir odaya taşıdıkları belirlenirken, olay günü jandarmanın "silah sesi" ihbarı üzerine bölgeye geldiği, fakat otel işletmecilerinin "ses sahilden geldi" demeleri üzerine olay yerinden ayrıldıkları ortaya çıktı. Otel odasındaki tüm kanlar havlularla silindi ve Merey'in taşınması sırasında kameralar kapatıldı. Delilleri ortadan kaldıran Çuhadar ve Çakı otelden ayrılarak Ankara'ya gitti.