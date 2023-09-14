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Haberler Balıkesir Uyuşturucu baskınında 3 gözaltı

Uyuşturucu baskınında 3 gözaltı

SUAT SALGIN
Uyuşturucu baskınında 3 gözaltı
Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde jandarmanın düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ve Erdek ilçelerinde 3 kişinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edildi. 3 şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilere ait ağıl ve araçta yaptığı aramada 449 gram kubar esrar, 42 adet kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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