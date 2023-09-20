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Haberler Balıkesir Yedek lastiğe sakladılar ama Cash’ten kaçamadılar

Yedek lastiğe sakladılar ama Cash’ten kaçamadılar

HABER MERKEZİ
Yedek lastiğe sakladılar ama Cash’ten kaçamadılar
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde bir araç içerisine gizlenen 2 kilogram 978 gram esrar, polis dedektör köpeği Cash'in dikkati ile ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Edremit ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Cash marifetiyle yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine saklanmış 8 parça halinde 2 Kilo 978 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
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