Balıkesir’de usulsüz operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla KOM Şube Müdürlüğünce, "nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve 5607 SKM" suçları çerçevesinde yürütülen planlı çalışmada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik 19.09.2023 günü gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Operasyon sonucunda 3 bin 83 adet reçeteye tabi hap, 200 adet yeşil reçeteye tabi hap, 967 adet cinsel içerikli hap ve ürünlere el konuldu.