  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de usulsüz reçete operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de usulsüz reçete operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Bandırma'da KOM Şube Müdürlüğünce bazı ilaçları usulsüz şekilde reçete ettirerek satış yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Balıkesir’de usulsüz reçete operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla KOM Şube Müdürlüğünce, "nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve 5607 SKM" suçları çerçevesinde yürütülen planlı çalışmada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik 19.09.2023 günü gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Operasyon sonucunda 3 bin 83 adet reçeteye tabi hap, 200 adet yeşil reçeteye tabi hap, 967 adet cinsel içerikli hap ve ürünlere el konuldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA