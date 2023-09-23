Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir Ayvalık'ta, jandarmanın zehir tacirlerine yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, 7 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 60 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 99 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 39 bin 400 lira ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.