Tüfeği denerken arkadaşını vurdu

Balıkesir'de bir inşaatta çalışan işçi, inşaatın yakınlarında bulduğu tüfeği denemek isterken arkadaşını başından vurdu. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan iki işçi günlük mesaisine devam ederken, 47 yaşındaki B.K. isimli işçi inşaatın yakınlarında av tüfeği buldu. Tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için inşaata doğru ateş eden B.K., o esnada inşaatta çalışan diğer işçi 49 yaşındaki Dursun Gargıt'ı başından vurdu. Gargıt olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. yakalandı.