  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Tüfeği denerken arkadaşını vurdu

Tüfeği denerken arkadaşını vurdu

SUAT SALGIN
Tüfeği denerken arkadaşını vurdu
Balıkesir'de bir inşaatta çalışan işçi, inşaatın yakınlarında bulduğu tüfeği denemek isterken arkadaşını başından vurdu. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan iki işçi günlük mesaisine devam ederken, 47 yaşındaki B.K. isimli işçi inşaatın yakınlarında av tüfeği buldu. Tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için inşaata doğru ateş eden B.K., o esnada inşaatta çalışan diğer işçi 49 yaşındaki Dursun Gargıt'ı başından vurdu. Gargıt olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. yakalandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA