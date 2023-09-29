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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! 25 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! 25 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! 25 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu zanlıları yakalamak için Balıkesir ve 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

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