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Elektrikli bisikletin sürücüsü kurtarılamadı

SERKAN ÖZCAN
Elektrikli bisikletin sürücüsü kurtarılamadı
Manisa'da otomobilin park halindeki araca ve elektrikli bisiklete çarptığı kazada aşçı Süleyman Demir (42) hayatını kaybetti. Kaza, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden H.A. (72) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce R.D.'ye (20) ait park halindeki otomobile ardından aşçı Demir yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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