Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi

Balıkesir'in Marmara Adası'nda moloz dökümü sırasında uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza önceki gün saat 16.00 sıralarında Marmara Adası Belediyesine bağlı Çınarlı Mahallesi Bedalan mevkisinde meydana geldi. Maden firmasında çalışan Rahim Tandır yönetimindeki hafriyat kamyonu, moloz dökümü sırasında kayarak metrelerce sürüklenip uçuruma devrildi. Sürücü Tandır ile kamyonda bulunan Avni Baki araçta sıkıştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Tandır ve Baki'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.