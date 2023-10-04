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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! 11 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! 11 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda aralarında örgütün sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu şüphelilerin tamamını gözaltına almıştı.

AA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! 11 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan ve cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 ilde Balıkesir merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında örgütün sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu şüphelilerin tamamını gözaltına almıştı.

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