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Haberler Balıkesir Balıkesir'de trafik kazası: Kamyonetle otomobil çarpıştı

Balıkesir'de trafik kazası: Kamyonetle otomobil çarpıştı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı. Yaşanan talihsiz olay sonucunda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA
Balıkesir’de trafik kazası: Kamyonetle otomobil çarpıştı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu mahallesi kavşağında meydana gelen trafşk kazasında S.C. yönetimindeki 10 AKN 403 plakalı kamyonet ile K.İ. idaresindeki 10 ATT 30 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü K.İ. sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü S.C. kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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