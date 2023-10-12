Tarihi ev küle döndü

Balıkesir'in Ebubekir Mahallesi 146. Sokak'ta meydana gelen yangın tarihi evi küle döndürdü. Eski evlerin yoğun olduğu bölgede dumanları görenler büyük panik yaşarken, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Üst kattan dışarı çıkan alevler büyüdü. Ekipler, yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü. Kimsenin bulunmadığı ancak eski eşyaların bulunduğu ileri sürülen evde çıkan yangının elektrik kontağından olabileceği ileri sürüldü. Polisin kundaklama olabileceği yönünde yangınla ilgili incelemesi sürüyor.