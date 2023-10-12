  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Tarihi ev küle döndü

Tarihi ev küle döndü

SUAT SALGIN
Tarihi ev küle döndü
Balıkesir'in Ebubekir Mahallesi 146. Sokak'ta meydana gelen yangın tarihi evi küle döndürdü. Eski evlerin yoğun olduğu bölgede dumanları görenler büyük panik yaşarken, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Üst kattan dışarı çıkan alevler büyüdü. Ekipler, yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü. Kimsenin bulunmadığı ancak eski eşyaların bulunduğu ileri sürülen evde çıkan yangının elektrik kontağından olabileceği ileri sürüldü. Polisin kundaklama olabileceği yönünde yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA