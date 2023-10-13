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Haberler Balıkesir Devrilen direğin altında kalan isçi yaşamını yitirdi

Devrilen direğin altında kalan isçi yaşamını yitirdi

SUAT SALGIN
Devrilen direğin altında kalan isçi yaşamını yitirdi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen ahşap elektrik direğinin altında kalan işçi olay yerinde can verdi. İlçedeki bir elektrikçide çalışan İdris Akbaş (59), Bahçelievler Mahallesi'nde eski ahşap elektrik direğindeki telleri sökmek için direğe tırmandı. Akbaş ağırlığı taşıyamayıp devrilen direğin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.112 Acil Sağlık ekipleri, Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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