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Haberler Balıkesir Uyuşturucu deposuna jandarmadan baskın

Uyuşturucu deposuna jandarmadan baskın

SUAT SALGIN
Uyuşturucu deposuna jandarmadan baskın
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler 2 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin bir depoyu imalathane olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 720 gram kubar esrar, 80 gram skunk, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi kabini ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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