Uyuşturucu deposuna jandarmadan baskın

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında Gönen ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler 2 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin bir depoyu imalathane olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 720 gram kubar esrar, 80 gram skunk, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi kabini ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.