Kendini yeşile adadı örnek üretici oldu

Balıkesir'in Seka Kağıt Fabrikası'nda yağlı boya ustası olarak çalışırken 2003 yılında emekli olan Hasan Talay, satın aldığı arazide fidan üretimine başladı. 20 yıldan beri üretimini genişleten 2 çocuk ve 4 torun sahibi Hasan Talay, Balıkesir'de örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Balıkesir'deki pek çok park ve bahçeye fidan veren Talay, işletmesinin çevresinde üzümden elmaya kadar onlarca meyve fidanı da yetiştirdi. Ürettiği dış mekan süs bitkilerini Balıkesir ve çevresine satan Talay, ürettiği meyveleri de dostları ile paylaşıyor.