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Haberler Balıkesir Girişimci kadınlardan portakallı zeytinyağı

Girişimci kadınlardan portakallı zeytinyağı

SUAT SALGIN
Girişimci kadınlardan portakallı zeytinyağı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye'nin en önemli zeytinyağı firmalarından birinin sahibesi ile Cunda Adası'nda İtalyanca'da portakal anlamına gelen bir restorantın sahibesi iki kadın portakal ile zeytinyağını birleştirerek, portakallı zeytinyağı üretti.

ÇOK MUTLUYUZ

Ayvalık'ta tanınmış bir zeytinyağı markasının sahibesi Emine Sucu ile Cunda Adası'ndaki portakal anlamına gelen bir restorantın sahibesi Merve Avcı portakallı zeytinyağı üreterek, yeni ürünün lansmanını yaptı. Portakallı Zeytinyağı'nın üreticilerinden Emine Sucu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Portakallı zeytinyağının tanıtımı için burada buluyoruz. Merve Hanım ile birlikte yaptığımız çalışma için çok mutluyum. Bu iki girişimci kadının ortak bir çalışması. Ortak bir çalışma olarak ortaya çıktı. İkimiz böyle bir projeye imza attık. Güzel bir dostluk ile başlayan çalışma sonucunda portakallı zeytinyağı doğdu." dedi.

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