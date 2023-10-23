Gemi kaptanı ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Kirazlı Manastırı civarında erkek cesedi bulundu. Cesedin gemi kaptanı Celal Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Kapıdağ yarımadası Kirazlı Manastırı mevkiinde ormanlık alanda kozalak toplayan vatandaşların yerde hareketsiz yatan birini fark etmeleriyle Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerinin incelemesinin ardından cesedin "Yıldız 5" adlı geminin kaptanı, Avşa Adası ikametli Celal Yıldız'a (43) ait olduğu tespit edildi. Yıldız'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.