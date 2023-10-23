Vinçten düşen operatör öldü

Balıkesir'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan inşaatta vinçten düşen operatör Cem Harmancı (26) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içindeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. Fakülte bahçesindeki inşaatta çalışan vinç operatörü Cem Harmancı, arızalanan vinci tamir etmek için kuleden çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Harmancı, yaklaşık 3 metreden vincin bomunun üzerine düştü. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cem Harmancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.