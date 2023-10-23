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Haberler Balıkesir Vinçten düşen operatör öldü

Vinçten düşen operatör öldü

SUAT SALGIN
Vinçten düşen operatör öldü
Balıkesir'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan inşaatta vinçten düşen operatör Cem Harmancı (26) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içindeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. Fakülte bahçesindeki inşaatta çalışan vinç operatörü Cem Harmancı, arızalanan vinci tamir etmek için kuleden çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Harmancı, yaklaşık 3 metreden vincin bomunun üzerine düştü. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cem Harmancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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